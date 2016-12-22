Оборотни в погонах и одиозные vip-персоны: алтайское УФСБ подвело итоги

Итогом оперативно-служебной деятельности УФСБ РФ по Алтайскому краю в 2016 году стало раскрытие нескольких громких дел

Барнаул, , 06:05 — REGNUM Управление ФСБ России по Алтайскому краю подвело итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году. Первое, что отметили сегодня, 20 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это то, что регион не перестает находиться в числе территорий, к которым проявляют особый интерес спецслужбы и организации зарубежных стран.

Сообщается, частности, о пресечении алтайскими чекистами транзитного канала перемещения граждан из стран с повышенной террористической опасностью в Западную Европу через территорию России. «Организатору объявлено официальное предостережение, он выдворен из страны с запретом въезда сроком на пять лет», — подчеркнули в ФСБ.

Из громких дел сообщено о разоблачении крупной хакерской группы, причастной к похищению денег со счетов российских банков.

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«Житель Алтайского края, как и его «коллеги», находятся сейчас в следственных изоляторах Москвы», — пояснили в ФСБ.

В борьбе с террористическими проявлениями, алтайским чекистам удалось собрать доказательства преступной деятельности двух россиян, которые принимали участие в боевых действиях на стороне бандподполья в Республике Дагестан в 1999 году.

«Установлено, что они причастны к убийству в тот период военнослужащих федеральных сил. Однако от уголовной ответственности тогда им удалось уйти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел», — отмечают в ведомстве.

Также в производстве находится сейчас уголовное дело в отношении 41-летнего россиянина, подозреваемого в вовлечении жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Наиболее интересной представляется информацию о должностных лицах, «которые, преследуя свои корыстные цели, дискредитируют перед населением институт власти и подрывают ее авторитет».

К таковым в ФСБ отнесли бывшего главу администрации Рубцовска Владимира Ларионова, главу администрации Поспелихинского района Петра Шрейдера, начальник межрайонной налоговой инспекции №4 Владимира Жигалова, начальника 12 отряда ФПС России по Алтайскому краю полковник в.с. Николая Ронаева, судебного пристава Алейского межрайонного отдела Евгения Петсона.

Кроме того, поставлена «точка» в резонансных уголовных делах в отношении бывшего заместителя начальника МУ МВД России «Бийское» подполковника полиции Дмитрия Сизинцева и троих его подчиненных сотрудников.

«Для повышения служебных показателей они заставляли неблагополучных жителей наукограда собирать коноплю, готовить из нее наркотические средства и употреблять их», — поясняют в ФСБ.

Из других «оборотней в погонах» назван бывший оперуполномоченный УМВД России по Барнаулу Алтайского края Никита Часовских, который уличен в разглашении государственной тайны и осужден: для улучшения служебных показателей экс-полицейский ознакомил гражданина с материалами проверки, по которым тот проходил.

Также на скамье подсудимых находятся: бывший начальник РЭО ГИБДД МУ МВД России «Бийское» майор полиции Андрей Сафронов (который за взятки упрощал сдачу теоретических и практических экзаменов на получение водительских прав), 9 сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю (которые фальсифицировали результаты ОРД и вымогавших деньги у наркозависимых лиц за прекращение проверочных мероприятий).

К одиозным vip-персонам, с которыми пришлось работать сотрудникам ФСБ, отнесен экс-депутат местного парламента Александр Мастинин (Грач), который, чтобы уйти от наказания за крупное мошенничество с деньгами управляющей компании даже фамилию поменял и скрывался за границей.

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«Общая сумма похищенных средств составила более 12 миллионов рублей. Суд назначил Мастинину и его подельникам реальные сроки и обязал возместить нанесенный ущерб», — напомнили в ФСБ.

В расследовании мошенничества и осуждении организованной преступной группы во главе с сыном экс-мэра Барнаула Максимом Савинцевым тоже не обошлось без сотрудников ФСБ.

Это они установили, что ее участники похитили 9 миллионов рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных платежей жителей краевой столицы.

«Кроме того, в результате мошеннических действий Максим Савинцев стал владельцем 100% акций управляющей компании «Доверие», причинив имущественный вред Барнаулу на сумму более 19 миллионов рублей. Отец организатора группы Игорь Савинцев в настоящее время сам находится на скамье подсудимых. Оперативными сотрудниками установлено, что он превысил должностные полномочия при передаче в аренду по заниженной стоимости муниципальные участки аффилированным с членами его семьи фирмам. Нанесенный городу ущерб оценивается в 15 миллионов рублей», — напомнили алтайские чекисты.

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Также сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю принимали участие в задержании супруги высокопоставленного чиновника (теперь уже бывшего вице-губернатора Юрия Денисова): в марте 2016 года она уличена в получении 200 тысяч рублей. «Расследование уголовного дела в отношении супругов завершено, их дальнейшая судьба теперь в руках правосудия», — отметили в УФСБ.

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В сфере борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 4 межрегиональных и 3 международных каналов поставок в Алтайский край наркотических средств из стран Средней и Центральной Азии, Центральной части России.

В частности, наказание в виде заключения в колонии строгого режима в текущем году получили трое граждан, причастных к ввозу на территорию России высококонцентрированного героина афганского и пакистанского происхождения в особо крупном размере. Почти 190 кг опаснейшего наркотика были замаскированы в коробках с яблоками.

Помимо этого, алтайским чекистам удалось выявить контрабандное перемещение заграницу леса, нанесшее ущерб Российской Федерации на сумму 110 миллионов рублей, а в рамках 12 уголовных дел, возбужденных на основании материалов Управления, расследуются схемы незаконного вывода за рубеж валюты в сумме 5 миллионов долларов.

Всего в 2016 году следственным отделением Управления и по материалам территориального органа безопасности другими правоохранительными ведомствами возбуждено 293 уголовных дела, осуждено 93 лица.