В Зареченском руднике на Алтае произошел обвал

Змеиногорск, Алтайский край, , 09:21 — REGNUM На Зареченском руднике в Алтайском крае произошло обрушение горных пород. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Сообщается, что на Зареченском руднике (Змеиногорский район), который принадлежит ОАО «Сибирь-Полиметаллы», произошло обрушение горных пород.

В результате аварии погиб один человек. Уточняется, что в результате обвала он получил травмы, несовместимые с жизнью. Всего в этот момент в руднике находились 26 человек.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.