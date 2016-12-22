В Зареченском руднике на Алтае произошел обвал
На руднике добывают золото, серебро и цинк
Змеиногорск, Алтайский край, 18 Декабря 2016, 09:21 — REGNUM На Зареченском руднике в Алтайском крае произошло обрушение горных пород. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.
Сообщается, что на Зареченском руднике (Змеиногорский район), который принадлежит ОАО «Сибирь-Полиметаллы», произошло обрушение горных пород.
В результате аварии погиб один человек. Уточняется, что в результате обвала он получил травмы, несовместимые с жизнью. Всего в этот момент в руднике находились 26 человек.
По данному факту проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.
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