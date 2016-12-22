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Дело бывшего алтайского вице-губернатора дошло до суда

Происшествия
Бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жену будут судить за крупные взятки
Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов уличен в получении взяток
Иллюстрация: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов уличен в получении взяток

Барнаул, 16 Декабря 2016, 11:20 — REGNUM  Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов уличен в получении взяток, общая сумма которых составляет более 2,5 миллионов рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении него и супруги, выступавшей посредником во взяточничестве, известила сегодня, 16 декабря, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Деньги бывший чиновник получал с ноября 2009 по март 2016 года от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования: те платили ему за подписание финансовой документации по расходованию причитающихся учреждениям средств, полученных в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ, а так же за определенные кадровые решения.

«В ходе кропотливой работы следователей СК установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч рублей, получаемых обвиняемым от руководителей подведомственных ему учреждений различными частями как лично, так и через посредника. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым было получено более 2,5 миллионов рублей», — пояснила Ольга Чеснокова.

Она также напомнила, что супруга обвиняемого была задержана 4 марта 2016 года при посредничестве в получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей. Для того, чтобы предъявить обвинение высокопоставленному чиновнику, следователям пришлось допросить более 100 свидетелей, провести более 20 обысков.

По месту жительства супругов и по месту работы Юрия Денисова осуществлены многочисленные выемки документов по реализации федеральных целевых программ развития образования, назначены и проанализированы результаты трудоемких судебных экспертиз.

Теперь свое слово должен сказать суд: уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением правосудие получит в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вице-губернатором Юрий Денисов был назначен в феврале 2010 года.

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Обвинение в получении взяток (в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством — п. «в» ч.5 ст. 290, п. «б» ч.5 ст. 290, ч.4 ст. 290 ч.6 ст. 290 УК РФ) и совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) супругам предъявили в марте 2016 года.

До недавнего времени они находились в СИЗО, но накануне суд изменил меру пресечения Татьяне Денисовой на домашний арест. Судом также наложен арест на имущество Денисовых в сумме более 12 миллионов рублей.

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