В Алтайском крае уже регистрируют приостановки учебного процесса из-за ОРВИ

Барнаул, , 12:58 — REGNUM С наступлением зимы заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае неуклонно растет. По данным Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря в регионе зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Превышение эпидемического порога среди совокупного населения составило 4%. Как и предыдущую неделю, большинство заболевших ОРВИ (74%) — это дети до 14 лет.

В Барнауле за этот же период зарегистрировано 8,3 тыс. случаев ОРВИ. В четырех учебных учреждениях уже есть случаи приостановления учебного процесса по причине отсутствия в классе или группе более 20% детей.

При лабораторных исследованиях у заболевших выделяют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы. Отмечается также выделение единичных штаммов вируса пандемического гриппа A (H1N1)pdm2009, свиного гриппа А/H3N2/ и гриппа группы В.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 ноября 2016 года в регионе было зарегистрировано 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на почти на три тысячи больше, чем в начале месяца. ранее Алтайский Роспотребнадзор выражал обеспокоенность низкой активностью населения и работодателей в вопросе создания коллективного иммунитета к вирусам гриппа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае от гриппа привито 36,1% населения

Читайте развитие сюжета: Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае неуклонно растет