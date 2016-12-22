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Барнаулец украл деньги, чтобы купить костюм Деда Мороза

Происшествия
Внук разорил бабушку, тайно записав данные банковской карты
Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

Барнаул, 2 Декабря 2016, 05:55 — REGNUM  «Предновогодняя» кража раскрыта в Барнауле: 18-летний внук, придя в гости к бабушке, тайно записал данные ее банковской карты, а впоследствии (через интернет-кошелек) перевел их себе на телефон и потратил на костюм Деда Мороза. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Кражу денег пожилая родственница обнаружила лишь в магазине, когда намеревалась рассчитаться за покупки банковской карточкой. Убедившись, что все 9080 рублей, что находились на карте, исчезли, бабушка обратилась в дежурную часть Управления МВД России по Барнаулу. Тогда-то правоохранители и выяснили, кто и как украл деньги.

При задержании внук пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на приобретение костюма Деда Мороза, для того чтобы в новогодние праздники заработать денег.

За эту кражу, согласно части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») молодой человек может лишиться свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года показатель преступности в регионе снизился на 5,7%. А в 2015 году случаи мошенничества с использованием сети интернет и сотовой связи в органах внутренних дел регистрировали практически каждый день.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Алтайского края атаковали интернет-мошенники

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