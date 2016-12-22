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Непогода вывела на федеральные трасы более 750 единиц дорожной техники

Происшествия
Метель, сильный снег и дождь ожидаются в 18 регионах России

Москва, 29 Ноября 2016, 14:56 — REGNUM  Сегодня, 29 ноября, Федеральное дорожное агентство мобилизовало свыше 750 единиц дорожной техники для обеспечения проезда по федеральным трассам ряда регионов в условиях неблагоприятных погодных условий, сообщили в Росавтодор.

По прогнозам синоптиков, на территории Республики Хакасия, Пермского, Алтайского, Красноярского, краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской, областей, прогнозируется сильный снег, местами метель, гололедица, ветер с порывами 15−20м/с.

В Краснодарском крае, в Ростовской, Волгоградской, Калининградской областях дождь, местами со снегом, сильные гололедные явления, ветер по с порывами 15−17м/с.

Дорожные предприятия принимают все меры для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения. На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники.

Ведомство просит автомобилистов соблюдать осторожность при движении.

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