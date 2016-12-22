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«Как в фильме ужасов»: Алтай пережил сильный буран

Происшествия
Движение по федеральным дорогам возобновлено, но штормовое предупреждение еще действует
1 / 10 ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края
Иллюстрация: Barnaul 22
ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края

Барнаул, 26 Ноября 2016, 08:03 — REGNUM  Движение на дорогах А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией), прерванное бураном, открыто для всех видов транспортных средств. Об этом сегодня, 26 ноября, известило управление федеральных автомобильных дорог «Алтай». Вместе с тем метеорологическая обстановка по-прежнему остается неблагоприятной — в регионе действует штормовое предупреждение.

9 / 10 ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края
Иллюстрация: Barnaul 22
ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края

Напомним, накануне по причине нулевой видимости, вызванной бураном и сильным ветром, движение транспорта пришлось временно прекратить по пяти направлениям. Также автомобили не выпускали из Барнаула.

10 / 10 ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края
Иллюстрация: Barnaul 22
ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края

На трассе М-52 близ села Шубенка в Зональном районе произошло серьезное ДТП с участием девяти машин. Столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус, который следовал из Горно-Алтайска в Барнаул.

В условиях непогоды и плохой видимости участниками ДТП стали еще семь автомобилей. Несколько пострадавших с различными травмами были доставлены в больницу.

7 / 10 Буран в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Буран в Алтайском крае
4 / 10 ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края
Иллюстрация: Barnaul 22
ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края

В ликвидации последствий автоаварии участвовали силы и средства РСЧС в количестве 36 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС — 8 человек и 3 единицы техники.

2 / 10 ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края
Иллюстрация: Barnaul 22
ДТП на 334-м км трассы в районе пос. Шубенка Зонального района Алтайского края

Читайте также: Метели и снег: выезды из Барнаула закрыты во всех направлениях

На станции Баюново, как сообщает Barnaul 22, переживать непогоду пришлось известной российской группе «Смысловые галлюцинации»: сотрудники ГИБДД перекрыли трассу.

«Привет, друзья! С сибирским приветом группа «Смысловые галлюцинации». Под Барнаулом жесточайшая метель, трасса перекрыта, и мы загораем в полузаметенной бензозаправке: как в фильме ужасов, на самом деле, картиночка», — об этом в видеообращении сообщил лидер группы Сергей Бобунец, — отмечают «Наши новости».

Водителям и сегодня рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок, быть внимательнее на дорогах, выбирать скоростной режим и стиль вождения, соответствующие погодным условиям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае автомобили сдувает с трасс

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