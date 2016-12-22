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Метели и снег: выезды из Барнаула закрыты во всех направлениях

Происшествия
Поезда и электрички следуют по расписанию
Снегопад
Иллюстрация: Fanaru.com
Снегопад

Барнаул, 25 Ноября 2016, 10:48 — REGNUM  В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае для всех видов транспорта закрыт выезд из города Барнаул. Ограничение касается всех направлений, сообщает 25 ноября пресс-служба администрации региона.

Выезд транспорта из столицы края был запрещен утром 25 ноября в связи с сильным ветром, снегопадом, метелями и заносами. На ряде краевых дорог движение было закрыто вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября.

«Запрет сохранится до улучшения обстановки. Поезда и электрички следуют по расписанию», — говорится в сообщении.

Экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям края отказаться от автомобильных поездок. Особенно это касается тех, кто живет в отдаленных районах, так как в случае дорожных происшествий помощь не подоспеет в короткие сроки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после аномальных для осени морозов, Алтай накрыло сильной метелью. Штормовое предупреждение, объявленное накануне, продлили сегодня утром. Закрыты 5 трасс федерального и регионального значения. Есть вероятность схода автомобилей с дороги из-за бокового ветра, порывы которого достигают 25 метров в секунду.

Сложные погодные условия стали причиной серьезного ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-52 в Зональном районе. По данным регионального управления МЧС, в условиях плохой видимости столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Барнаул, грузовой автомобиль и еще 7 легковых автомобилей. В этой аварии, произошедшей на 334 километре федеральной трассы Р-256 в районе населённого пункта Шубенка пострадали несколько человек.

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Снегопады, метели, снежные бури
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