Глава поселка в Иркутской области создал банду дровосеков

Тайшет, Иркутская область, , 14:15 — REGNUM В Иркутской области суд вынес приговор пятерым мужчинам, в числе которых оказался бывший глава муниципального образования. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2015 года по февраль 2016 года глава Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района вступил в преступный сговор с местными жителями и совершил незаконную рубку сосны. В результате преступных действий обвиняемых государству причинен ущерб в сумме свыше миллиона рублей.

Несмотря на то, что злоумышленники предпринимали исчерпывающие меры конспирации в виде сокрытия лесных дорог, выставления на подъездных маршрутах лиц со средствами связи, избежать встречи с правоохранителями им не удалось. При проведении следственных действий была изъята спецтехника и древесина.

Приговором Тайшетского городского суда четверым мужчинам назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно года с испытательным сроком четыре года. Бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на два года.

В сообщении следственных органов имя чиновника не названо. В то же время на официальном сайте поселения говорится, что с 2012 года главой Половино-Черемховского муниципального образования является Виктор Логвинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главу-лесоруба обнаружили и в Алтайском крае. О скандальной истории в селе Новозыряново (Заринский район) стало известно в январе 2016 года. Напарник главы сельсовета — Анатолия Рубцова — сознался, что под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве, лес, при помощи главы сельсовета, буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила более 3 миллионов рублей.

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В начале ноября 2016 года двух квартирах села Новозыряново и в здании администрации сельсовета прошли обыски. У подозреваемых изъята техника, бензопилы, банковские карты и документы.

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