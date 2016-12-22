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Энергетики СГК вызвались спасти от замерзания жителей Рубцовска

Происшествия
За 3 дня запасы угля на Южных тепловых сетях увеличили с 4 тыс. тонн до 29,8 тысяч тонн
Зима в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
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Рубцовск, Алтайский край, 22 Ноября 2016, 07:11 — REGNUM  Руководство Сибирской генерирующей компании (СГК) помогло пополнить запасы угля второго крупного теплоснабжающего предприятия Рубцовска — «Инвестиционно-девелоперской компании» (ИДК), управляющей городской ТЭЦ. В конце минувшей недели запасы топлива на этом предприятии были практически полностью исчерпаны, и ТЭЦ находилась на грани остановки оборудования. Подробности сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба СГК.

Решение о начале поставок угля с топливного склада Южной тепловой станции на Рубцовскую ТЭЦ было принято 18 ноября, и уже на следующий день энергетики совместными усилиями начали отгрузку топлива и отправку его автовозами на ТЭЦ.

За последующие двое суток Северной ТЭЦ было поставлено 1130 тонн топлива, а всего планируется отправить 4000 тонн. Еще 3000 тонн отгружены с угледобывающего предприятия и в настоящее время находятся в пути, в ближайшие дни они также придут на станцию ИДК, — отмечают в Сибирской генерирующей компании.

Между тем, запасы угля на ЮТС на сегодняшний день составляют 29,8 тысяч тонн, что на четверть больше норматива. «Этого количества топлива достаточно на 2 месяца бесперебойной работы теплоснабжающего предприятия», — подчеркивают в СГК.

Напомним, в самый пик морозов, когда столбик термометра в Алтайском крае опускался до минус 45 градусов, жители третьего по величине города могли замерзнуть по причине катастрофической нехватки топлива на Северной ТЭЦ Рубцовска, которая отапливают 62% города.

Критическая ситуация возникла у «Инвестиционно-девелоперской компании», управляющей этой городской ТЭЦ, по причине сложного финансового положения. Именно это обстоятельство привело к тому, что на состоявшейся 21 ноября комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края губернатор Александр Карлин рекомендовал местным властям «ввести режим ЧС объективного характера». Запас топлива на ТЭЦ Рубцовска составлял чуть более 4 тысяч тонн угля при нормативе 20 тысяч тонн и суточном расходе около 1 тысячи тонн.

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«При любой нештатной ситуации это приведет к критическому положению. Считаю, что нужно принять кардинальные меры по оперативному управлению станцией. Инвестиционно-девелоперская компания с ситуацией не справляется, не может в полном объеме наладить поставки угля», — отметил на вчерашнем заседании чрезвычайной комиссии вице-губернатор Виктор Мещеряков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября жители региона пережили самый холодный день осени: температура воздуха опускалась ниже 45 градусов Цельсия. По словам генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова, компания заинтересована в первую очередь в сохранении жизни и здоровья жителей Рубцовска.

Читайте ранее в этом сюжете: На Северной ТЭЦ Рубцовска вводят режим ЧС объектового характера

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