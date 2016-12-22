Сыну бывшего мэра Барнаула вынесли приговор за мошенничество

Барнаул, , 05:43 — REGNUM В Барнауле осуждены бывшие руководители управляющей компании «Доверие» и участники мошеннической схемы, в результате которой были похищены миллионы рублей. К реальным срокам (по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима) суд приговорил сына бывшего мэра города — Максима Савинцева и директора УК Максима Сучкова. Подробности сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

На коммунальном рынке столицы Алтайского края Максим Савинцев появился в ноябре 1012 года. Тогда УК «Доверие» показалась ему «лакомым куском» (на тот момент она являлась крупнейшей в городе и ее активы превышали 30 миллионов рублей, — прим. ИА REGNUM ), поэтому сыну мэра удалось выкупить его акции по заниженной стоимости через подставное лицо. В результате мошеннических действий обвиняемый в октябре 2013 года стал владельцем 100% акций ОАО «УК «Доверие», причинив имущественный вред Барнаулу на сумму более 19 миллионов рублей, — отмечает следствие.

В дальнейшем УК использовалась, как инструмент обогащения его руководителей.

Вплоть до февраля 2014 года Максим Савинцев, главный бухгалтер Светлана Броницкая, генеральный директор УК «Доверие» Денис Сучков и сменивший его на этом посту Александр Крылов похищали денежные средства жителей домов, которые предназначались для оплаты коммунальных платежей.

По данным следствия, поступавшие на счет акционерного общества денежные средства участники преступной группы перечисляли по фиктивным основаниям на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали. Одновременно с этим они похищали денежные средства, поступавшие от потребителей тепловой энергии на счет управляющей компании в качестве оплаты за отопление, горячее водоснабжение, и подлежавшие последующему перечислению в ОАО «Кузбассэнерго» (в настоящее время ОАО «БТСК»).

В этой преступной схеме не обошлось и без участия сотрудников ресурсоснабжающей организации, которые фальсифицировали соответствующие акты снятия показаний приборов учета, отражая в них заведомо заниженные сведения о потребленной теплоэнергии, которые предоставляли в ОАО «Кузбассэнерго». «В результате денежные средства перечислялись данной организации в меньшем объеме, чем ей причиталось фактически, а полученная за счет этого разница похищались. Общая сумма ущерба от мошеннических действий составила около 9-ти миллионов рублей», — отмечает следствие.

Главный бухгалтер УК «Доверие» Светлана Броницкая и сотрудница ресурсоснабжающей организации Людмила Ежова свою вину признали еще на этапе следствия, заключив со следствием досудебное соглашение. Приговор этим участникам группы вынесли еще в ноябре 2014 года в виде 4,5 и 4 лет лишения свободы условно соответственно.

Начальник отдела ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «БТСК») Сергей Вернигоров получил 4 года лишения свободы условно, а так же штраф 150 тысяч рублей, бывший руководитель УК «Доверие» Александр Крылов — 4,5 года лишения свободы условно. Максим Савинцев и Денис сучков, помимо реальных сроков, обязаны будут выплатить штраф в сумме 500 000 рублей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Как уже сообщало ИА REGNUM, от правосудия Максим Савинцев прятался в Тайланде, где и был задержан по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола, который разыскивал его с сентября 2014 года.

Читайте также: Из Таиланда депортирован обвиняемый в мошенничестве гражданин России

В конце июня 2015 года Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела и против самого главы администрации Барнаула Игоря Савинцева: градоначальника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, и в августе 2015 года он, не дожидаясь отставки, сам сложил с себя полномочия.

Читайте также: Сити-менеждер Барнаула Игорь Савинцев досрочно ушел в отставку

По данным следствия, с ноября 2010 по июнь 2011 года сити-менеджер подписал постановления о предоставлении по заниженной стоимости земельных участков, принадлежащих муниципалитету, двум обществам с ограниченной ответственностью, аффилированным членам его семьи. Но в суде вины своей не признал.

В целях возмещения ущерба государству, причиненного преступными деяниями, следствием был наложен арест на дорогостоящий автомобиль одного из обвиняемых на сумму 900 тысяч рублей, денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, изъятых в ходе обыска из кассы УК «Доверие», а также на акции и имущество управляющей компании общей стоимостью более 31 миллиона рублей. Объем уголовного дела составил 133 тома.