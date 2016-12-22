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Новая коммунальная авария в Барнауле: река воды на ул. Петра Сухова

Происшествия
Поврежден «ничейный» водопровод
Коммунальная авария в Барнауле. 21 ноября 2016 года
Иллюстрация: Barneos22.ru
Коммунальная авария в Барнауле. 21 ноября 2016 года

Барнаул, 21 Ноября 2016, 15:00 — REGNUM  Водопровод диаметром 300 мм., принадлежность которого еще не выяснена, стал причиной коммунальной аварии, произошедшей сегодня вечером, 21 ноября, в Барнауле. Подробности сообщает официальный сайт городских властей.

Устраняют повреждение по адресу: ул. П. Сухова, 26 работники Барнаульского водоканала. Несмотря на реку воды дороге, работы ведутся без отключения водоснабжения в жилых домах и учреждениях.

Одновременно с коммунальщиками работают и дорожные службы. Для устранения последствий выхода воды на проезжую часть МБУ «Автодорстрой» привлечено три грейдера, две комбинированные машины, трактор МТЗ со щеткой, фронтальный погрузчик, три самосвала — проводятся мероприятия по очистке дорожного полотна на участках улиц П. Сухова, Смирнова, Северо-Западная.

В настоящий момент место повреждения локализовано, выход воды прекращен. Закончить ремонтные работы планируется 22 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая коммунальная авария, произошедшая в столице Алтайского края этой осенью. Так, 16 ноября треснул водопровод диаметром 300 мм по адресу: ул. Гущина, 79, и вода широкой рекой потекла по улицам Гущина, Матросова и Меланжевая.

2 ноября власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных ЧП очень часто становятся подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. И подобных ЧП в дальнейшем не избежать.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунальную аварию в Барнауле пришлось устранять на 30-градусном морозе

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