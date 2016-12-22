В Алтайском крае помогли десяткам автомобилистов, замерзающих на трассах

Аномально холодная температура сохраняется на территории Алтайского края и Республики Алтай и сегодня

Барнаул, , 06:54 — REGNUM Аномальные морозы, установившиеся в Алтайском крае с 15 ноября, часто приводят к отказам автотехники на трассах. По данным ГИБДД по Алтайскому краю, ежедневно регистрируется около 10 подобных случаев.

Так, 17 ноября на автодороге Р-252 «Чуйский тракт» (от с. Верх-Катунское Бийского района в сторону с. Сростки) экипаж ДПС помог водителю зарядить севший аккумулятор и напоил мужчину горячим чаем из термоса. В Первомайском районе инспекторы пришли на помощь автоледи, автомобиль которой от мороза заглох на одной из центральных улиц села Первомайское.

А на федеральной трассе М-52 благополучно добраться до Барнаула владельцу заглохшего автомобиля помог сотрудник ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как сообщили сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ведомства, на своём стареньком грузовике автомобилист, представившийся Захаром, в 35-градусный мороз намеревался доехать из Барнаула до Бийска, — а это около 170 километров трассы — но дизельное топливо перемёрзло. После нескольких неудачных попыток завестись, водитель, что называется, опустил руки, и, сидя в кабине, ждал помощи. Стоявшая на обочине машина привлекла внимание алтайского спасателя Никиты Сафронова, проезжавшего мимо на служебном «КамАЗе».

«Чтобы сдвинуть замерзающий грузовик с места сначала попытались разбавить дизельное топливо бензином. Большого успеха этот известный водителям «трюк» не принёс — после нескольких минут езды машина вновь встала. Пришлось использовать трос, и не один — первый лопнул, не выдержав мороза. Около трёх часов, со всеми предосторожностями, спасательский «КамАЗ» вез на буксире грузовик назад, в Барнаул. В этот день Захар едва ли попал в бийский пункт назначения, но стоит ли говорить о том, что эта история могла закончится гораздо печальнее», — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Чтобы избежать подобной ситуации, спасатели не советуют планировать дальние поездки в мороз: аномально холодная температура сохраняется на территории Алтайского края и Республики Алтай и сегодня.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Алтай», на случай возникновения внештатных ситуаций, мобилизована специализированная дорожная техника: дорожные организации выполняют регулярные объезды федеральных автодорог для наиболее полного и оперативного контроля над обстановкой. Организовано постоянное взаимодействие с ГУ МВД и МЧС России по Алтайскому краю.

В повышенную готовность приведены два пункта обогрева — в Бийском и Алейском районах: по линии ГО и ЧС, несут круглосуточное дежурство семь оперативных групп. Патрулирование трасс с целью оказания помощи автомобилистам, попавшим в нестандартную ситуацию, осуществляют экипажи ДПС и МЧС. Предусмотрен резерв экипажей.

Информирование ведется на радиостанциях и по 15-му каналу для дальнобойщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября жители региона пережили самый холодный день осени: температура воздуха опускалась ниже 45 градусов Цельсия.

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