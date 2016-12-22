Ночью в мороз на лыжах: алтайские энергетики восстановили свет в селе

Барнаул, , 10:06 — REGNUM Чтобы спасти от замерзания 610 жителей сел Макарово, энергетики ночью, в 35-градусный мороз, встали на лыжи. Подробности об устранении повреждения на высоковольтной линии электропередачи 10 кВ «Крутишка — Макарово» в Шелаболихинском районе сообщает сегодня, 18 ноября, региональное управление по промышленности.

Проблема с энергоснабжением возникла накануне вечером. В районе деревни Юдиха воздушная линия электропередачи уходит далеко в поля, где нет ни трассы, ни проселочных дорог. По расчетам персонала ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», повреждение произошло именно на этом отрезке. Для ликвидации повреждения необходимо было обследовать 20 километров трассы. И тогда энергетики приняли решение добираться до места пешком и на снегоходах. Несмотря на наступление темноты, поступить так пришлось потому, что тяжелая техника не могла бы пройти по обильно заснеженным полям.

Между тем, столбик термометра приближался к отметке минус 35 градусов Цельсия. «Пока транспортные средства готовили к работе, аварийно-восстановительные бригады, чтобы не терять времени, встали на лыжи и отправились выполнять профессиональный долг», — отмечают в управлении.

В отсутствие электричества, скоротать время замерзающим жителям села помогали две передвижные дизель-генераторные установки. Их доставили в село и запитали водонапорные башни, котельную, жилые дома. Восстановить электроснабжение удалось уже к около к 2:00 (местн.)

Как уже сообщало ИА REGNUM, существенное понижение температуры в Алтайском крае произошло с 15 ноября 2016 года. Морозы на юг Западной Сибири принес мощный арктический антициклон. С 17 по 21 ноября по региону передано новое штормовое предупреждение в связи с аномально низкими температурами: температура наружного воздуха может опуститься до −40… −45 градусов Цельсия. В Барнауле жертвами обморожения стали уже более 10 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: От аномальных морозов на Алтае пострадали 10 человек

Читайте развитие сюжета: Жители Алтая пережили самую холодную ночь столетия