От аномальных морозов на Алтае пострадали 10 человек

Барнаул, , 09:19 — REGNUM Аномально холодный ноябрь в регионе добавил проблем не только дорожникам и транспортникам, но и медикам. О первых случаях обморожения сообщает телекомпания «Катунь-24». По состоянию на 16 ноября, в Алтайский краевой центр термических поражений уже поступило 10 человек. Причем у 7 пациентов наблюдаются поражения средней тяжести. Среди пострадавших есть пенсионеры и маленький ребёнок.

«Пострадали барнаульцы от долгого пребывания на улице и несоблюдения правил безопасности», — отмечают телевизионщики. Сегодня, 17 ноября, число пострадавших может увеличиться.

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, на линию из-за мороза вышли только 81% автобусов и 96% электротранспорта. На пригородных маршрутах ситуация более обнадеживающая: из 35 автобусов на линии работает сейчас 33 единицы транспорта.

«Недовыпуск транспорта связан с техническими проблемами, вызвавшими выход из строя топливных систем машин, а также примерзанием дверных механизмов», — пояснили в пресс-центре барнаульской мэрии.

Между тем, алтайские синоптики объявили новое штормовое предупреждение: с 17 по 21 ноября в Алтайском крае ожидается аномально холодная погода: до −40… −45 градусов Цельсия. Известно, что морозы на юг Западной Сибири принес мощный арктический антициклон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, существенное понижение температуры в Алтайском крае произошло с 15 ноября 2016 года. Энергетики Сибирской генерирующей компании заявили, что предприятия энергохолдинга в Барнауле и Рубцовске полностью готовы к работе в условиях низких температур.

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