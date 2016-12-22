Коммунальную аварию в Барнауле пришлось устранять на 30-градусном морозе

Барнаул, , 08:46 — REGNUM Вместе с аномальными морозами (столбик термометра в Барнауле опускался сегодня ниже 30 градусов Цельсия) в Барнауле произошла еще одна крупная коммунальная авария: накануне вечером треснул водопровод диаметром 300 мм по адресу: ул. Гущина, 79. Вода широкой рекой потекла по улицам Гущина, Матросова и Меланжевая. По свидетельству очевидцев, из-за поломки одного из пассажирских автобусов часть пассажиров на морозе была вынуждена перебираться через поток воды.

Из официального сообщения следует, что последствия потопа и аварии работники Барнаульского водоканала устраняли всю ночь: заменен участок длиной три метра. На период ремонтных работ без водоснабжения оставались жители нескольких жилых домов. Также горячее и холодное водоснабжение пришлось отключить в школе, детском саду и трех бойлерных.

«Чтобы не допустить образования наледи и колеи, сотрудники «Автодорстроя» продолжительное время работали на участке: специальной техникой убирали воду, образовавшуюся наледь и посыпали песко-соляной смесью. Утром автомобилисты проезжали по уже расчищенной сухой дороге», — отмечает пресс-центр городской мэрии.

К настоящему моменту авария устранена. По данным комитета по энергоресурсам и газификации города, сейчас подача тепла во все дома и учреждения проходит в штатном режиме, теплоснабжение на всех объектах стабильное.

Между тем в региональном МЧС предупредили о еще большем похолодании: с 17 по 21 ноября минимальная температура воздуха в регионе составит от — 33˚С до — 38˚С.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая коммунальная авария, произошедшая в столице Алтайского края осенью 2016 года. 2 ноября власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных ЧП очень часто становятся подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. И подобных ЧП в дальнейшем не избежать.

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