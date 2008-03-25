Москва, 25 марта, 2008, 15:41 — ИА Регнум. 25 марта Новосибирский областной суд отменил решение о взыскании с МВД РФ 107 миллионов рублей в пользу предпринимателя Сергея Буркова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель суда. Он также добавил, что дело возвращено в суд Центрального района Новосибирска на повторное рассмотрение.

Напомним, что обратное решение - о выплате Сергею Буркову 107 млн рублей за исчезновение его имущества, которое проходило по делу 2002 года в качестве вещдока, было принято в суде Центрального района 5 декабря 2007 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2002 году Бурков обратился с заявлением в ГУВД по Новосибирской области о краже тракторов с территории лесопилки (сам Бурков возглавлял деревоперерабатывающее предприятие). По факту кражи (ст. 158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело, но следствие затянулось и в результате деятельность предприятия, активы которого проходили по делу в качестве вещдоков, остановилась, а имущество пришло в негодность. В 2006 году суд приступил к рассмотрению иска Сергея Буркова.