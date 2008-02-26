Нижегородская область, 26 февраля, 2008, 15:54 — ИА Регнум. Управление ГИБДД ГУВД по Нижегородской области с 26 февраля организовало работу круглосуточного SMS-канала "Автосовет". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

По данным пресс-службы, нижегородцы получили возможность направлять SMS-сообщения с вопросами, касающимися деятельности ГИБДД (вопросы, не требующие немедленного реагирования - организация дорожного движения, регистрация автомототранспорта, получение и замена водительских удостоверений, предложения по совершенствованию деятельности) и получать компетентные ответы сотрудников Госавтоинспекции.