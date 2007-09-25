Латвия, 25 сентября, 2007, 20:01 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии сегодня, 25 сентября, утвердил два очередных проекта распоряжения правительства "О принятии в гражданство Латвии в порядке натурализации", предоставив гражданство в общей сложности по двум спискам 741 претенденту, в том числе и их 41 несовершеннолетнему ребёнку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из 700 взрослых претендентов на гражданство 70% - русские, 9,5% - украинцы, 10,5% - белорусы, остальные литовцы, поляки и представители других национальностей. Что касается образования, то у 22% претендентов оно основное, 56% - среднее, 19% - высшее. По данным Управления натурализации Латвии на данный момент гражданство республики в порядке натурализации предоставлено 126 288 лицам, в том числе в 2005 году - 19 169, в 2006 - 16 439, 2007 - 5 328.