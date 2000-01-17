Ульяновская область, 17 января, 2000, 12:56 — ИА Регнум. Оборудование для радиационного контроля получено отделением физических замеров городского Центра госсанэпиднадзора. Этот базовый спектрометрический комплекс предназначен для определения активности радионуклеидов в пробах почв, сельхозпродукции, продуктов питания, стройматериалов. Услугами комплекса будут пользоваться крупные поставщики сырья, продуктов, строительные организации. Однако отказ не получит и любой желающий, если он, например, захочет проверить выращенные на своем садовом участке овощи или собранные в лесу грибы.