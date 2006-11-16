Весь мир, 16 ноября, 2006, 19:07 — ИА Регнум. "Наш университет существует уже 5 лет и у нас обучаются представители 11 государств СНГ, и мы помогаем им адаптироваться в России", - заявил 16 ноября 2006 года в ходе работы круглого стола на тему "Совершенствование форм и методов работы электронных СМИ по содействию добровольному возвращению соотечественников в Российскую Федерацию" проректор Университета Содружества независимых государств Владимир Рубанов , сообщает корреспондент ИА REGNUM.

"Мы предлагаем создать центр адаптации для приезжающих в Россию, и этот наш проект нашел поддержку в администрации Президента РФ", - сообщил Рубанов.