Иркутская область, 4 сентября, 2006, 15:52 — ИА Регнум. Международный фестиваль молодежи "Байкальский меридиан" пройдет с 5 по 10 сентября в рамках IV Байкальского экономического форума. Молодежный фестиваль проводится в Иркутске впервые, сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-центре мероприятия. Идея создания Байкальского меридиана родилась во время II Международной молодежной экспедиции "Славы героев будем достойны", посвященной 60-летию окончания Второй Мировой войны . Экспедиция была организована комитетом по молодежной политике в сентябре прошлого года и проходила по территории Республики Бурятия, Монголии и Китая.

Свое участие в мероприятиях фестиваля подтвердили 36 делегаций из ряда регионов России - из Алтайского края, республик Бурятия и Алтай, Усть-Ордынского Бурятского автономных округа, Новосибирской и Иркутской областей, Дальнего Востока, а также одна иностранная делегация - из Монголии. В фестивале примут участие также представители из муниципальных образований Иркутской области - Ангарска, Иркутска, Усть-Илимска, Зимы, Саянска, Тайшета, Братска, Усолья-Сибирского, Казачинско-Ленского, Братского, Чунского районов и других муниципалитетов. Кроме того, изъявили желание поучаствовать молодые специалисты ОАО " Иркутскэнерго " и Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций.

В составе делегаций - представители органов власти, общественных объединений, молодежных учреждений, а также молодые художники и музыканты, творческие коллективы, спортсмены. В общей сложности в фестивале примут участие более 250 человек.

В основном все мероприятия фестиваля "Байкальский меридиан" состоятся в Иркутском государственном лингвистическом университете. В рамках программы фестиваля "Байкальский меридиан" пройдет девять мастер-классов: "Новые технологии работы с молодежью по пропаганде здорового образа жизни (профилактика ВИЧ, СПИД)", "Современное фотографическое искусство", "Имидж молодых. Мода и стереотипы", "Работа над событиями. Пути управления общественным мнением", "Разработка и реализация молодежных проектов", "Студенческое самоуправление", "Развитие волонтерского движения", "Развитие образования в сфере защиты прав и свобод человека по материалам Совета Европы" и "Социальные программы и проекты студентов Братского государственного университета как условие успешного развития компетентных специалистов". Запланированы две творческие мастерские: "Создание проекта международного молодежного информационного портала" и "Разработка проекта международного молодежного лагеря на озере Байкал".

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка, презентации молодежных проектов регионов-участников и вузов Иркутска, творческие выступления на концертных площадках Иркутска, конференция "Развитие международного молодежного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона", конкурс ди-джеев и другие мероприятия. На выставке-ярмарке будут работать три секции: "Роль и потенциал добровольчества", "Молодежь и глобализация" и "Герой нашего времени. Миф или реальность". Также предусмотрены культурно-ознакомительные мероприятия - экскурсии на озера Байкал и в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".