Упавший с теплохода студент погиб в реке (Башкирия)
Башкирия, 4 июля, 2006, 09:43 — ИА Регнум. Бездыханное тело упавшего с теплохода в реку Белую (Башкирия) студента Уфимского авиационного университета (УГАТУ)
Напомним, ЧП произошло 26 июня во время проведения ежегодной правительственной акции для выпускников вузов "Белый теплоход" близ села Козарез. Под утро за борт в реку Белую упал 22-летний студент УГАТУ Ринат Фазылов. Всего на палубе теплохода "Юрии Гагарин" Бельского речного пароходства вечером 25 июня собралось около 150 человек. Акция проходит ежегодно и предполагает катание выпускников вузов до самого утра на многопалубном теплоходе.
По свидетельству очевидцев, Фазылов раскачивался на периллах около кормы корабля, но металлическая конструкция не выдержала и студент упал с верхней палубы сначала на нижнюю, а потом в воду. Окружающие тут же начали бегать по кораблю и кричать о помощи. Однако дискотеку на палубах не прекратили. Еще около 20 минут в воду спускалась шлюпка. А спасательные круги настолько сильно были зафиксированы проволокой к бортам, что оторвать их удалось лишь с десятой попытки.
Теплоход шел против течения, поэтому упавший в реку студент быстро скрылся из виду. Под утро на реку опустился густой туман. В этих условиях все поиски человека за бортом на шлюпке не увенчались успехом. Ничем не смогли помочь и прибывшие на место спасатели с водолазным снаряжением. Упавший за борт и погибший студент на корабле выполнял функции по техническому обслуживанию проекционной аппаратуры.