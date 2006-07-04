Башкирия, 4 июля, 2006, 09:43 — ИА Регнум. Бездыханное тело упавшего с теплохода в реку Белую (Башкирия) студента Уфимского авиационного университета (УГАТУ) Рината Фазылова нашли близ поселка Красный Яр местные жители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС Башкирии 4 июля.

Напомним, ЧП произошло 26 июня во время проведения ежегодной правительственной акции для выпускников вузов "Белый теплоход" близ села Козарез. Под утро за борт в реку Белую упал 22-летний студент УГАТУ Ринат Фазылов. Всего на палубе теплохода "Юрии Гагарин" Бельского речного пароходства вечером 25 июня собралось около 150 человек. Акция проходит ежегодно и предполагает катание выпускников вузов до самого утра на многопалубном теплоходе.

По свидетельству очевидцев, Фазылов раскачивался на периллах около кормы корабля, но металлическая конструкция не выдержала и студент упал с верхней палубы сначала на нижнюю, а потом в воду. Окружающие тут же начали бегать по кораблю и кричать о помощи. Однако дискотеку на палубах не прекратили. Еще около 20 минут в воду спускалась шлюпка. А спасательные круги настолько сильно были зафиксированы проволокой к бортам, что оторвать их удалось лишь с десятой попытки.

Теплоход шел против течения, поэтому упавший в реку студент быстро скрылся из виду. Под утро на реку опустился густой туман. В этих условиях все поиски человека за бортом на шлюпке не увенчались успехом. Ничем не смогли помочь и прибывшие на место спасатели с водолазным снаряжением. Упавший за борт и погибший студент на корабле выполнял функции по техническому обслуживанию проекционной аппаратуры.