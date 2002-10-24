Ставропольский край, 24 октября, 2002, 11:40 — ИА Регнум. Самое большое время для обсуждения потребовал вопрос "О соблюдении государственными заказчиками Ставропольского края законодательства по проведению конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных нужд Ставропольского края".

И это не покажется удивительным, если принять во внимание цифры, названные В. Гаевским в начале разговора: лишь одна треть закупок идет так, как предписано законодательными актами - путем конкурсов и тендеров, остальные средства тратятся бюджетодержателями как бог на душу положит.

А "держат" они в своих руках немалую сумму: около 1,3 млрд. рублей выделено бюджетом на закупку продукции для госнужд. Треть закупок через тендеры дала бюджету экономию в 25 миллионов рублей. Если бы все они осуществлялись только так - гласно, прозрачно, то можно было бы сэкономить сто миллионов рублей, "а сейчас мы их потеряли", считает министр.