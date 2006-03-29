Томская область, 29 марта, 2006, 09:21 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, произойдет солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Томске с 17.42 до 19.39 местного времени (14.42 и 16.39 МСК соответственно). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В связи с этим природным явлением радиофизический факультет Томского госуниверситета и Сибирский физико-технический институт пригласил выпускников школ и преподавателей физики принять участие в мероприятиях, приуроченных к этому событию.

Участники мероприятия прослушают лекцию о солнечном затмении и программе наблюдений за ним, поучаствуют в ознакомительной экскурсии по радиофизическим и оптическим измерительным комплексам, используемым в наблюдениях. Непосредственно во время солнечного затмения будет осуществляться радиооптический мониторинг данного астрономического явления.