Вологодская область, 26 декабря, 2005, 10:24 — ИА Регнум. Акт приемки нового здания следственного изолятора подписан в Череповце.

Работы по строительству СИЗО в поселке Веретье, Череповецкого района продолжались 12 лет. Свыше 200 млн. рублей выделено на строительство объекта из федерального, областного и городского бюджетов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Василий Семичев , руководитель департамента ЖКХ мэрии города, новое здание СИЗО станет самым современным объектом в системе наказания на Северо-Западе. При его проектировании были выполнены европейские нормы содержания заключенных.

Новое здание рассчитано на содержание 420 заключенных. Уже составлен график переезда. Предполагается, что в новые камеры подследственные переедут в феврале 2006 года. По словам Василия Семичева, износ старого СИЗО, расположенного в исторической части Череповца, на сегодняшний день составляет более 90%. Поэтому уже в будущем году оно подлежит сносу, а на его месте построят новый жилой дом.