Самара, 27 января, 2001, 17:09 — ИА Регнум. Сегодня, отметил Глава города Георгий Лиманский, почти каждый третий житель Самары так или иначе связан с малым бизнесом. В городе работают около 15 тысяч малых предприятий, что составляет половину всех предприятий и организаций города и 58% от числа субъектов малого бизнеса, размещенных на территории Самарской губернии. На предприятиях малого бизнеса Самары заняты около 85 тысяч человек.