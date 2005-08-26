Астраханская область, 26 августа, 2005, 19:06 — ИА Регнум. Из городского бюджета Астрахани на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы будет выделено 12,550 млн. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Совета муниципального образования "Город Астрахань".

По данным пресс-службы, выделение средств обусловлено повышением с 1 сентября минимального размера оплаты труда с 720 до 800 рублей.

Кроме того, мэрия направит 6,440 млн. рублей на погашение задолженности по выплате зарплат работникам городского родильного дома № 2.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день, это единственный городской роддом, который находится в тяжелом финансовом положении. Так, с начала июня не выплачивается зарплата врачам и медсестрам, а также нет средств на медикаменты и продукты питания для пациентов.

Такая ситуация сложилась из-за крайне низких тарифов на оказание медицинской помощи населению, утвержденных в территориальной программе госгарантий.