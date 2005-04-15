Ростовская область, 15 апреля, 2005, 16:52 — ИА Регнум. Ростовская областная прокуратура 14 апреля предъявила обвинение 25-летнему Александру Жукову, подозреваемому в жестоком убийстве девочки 1994 года рождения.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Ростовской области Елена Великова, Жуков признал себя виновным в совершенном убийстве.

В ходе допросов Жуков подробно рассказал об обстоятельствах совершения им преступления, своих действиях до и после убийства, в том числе и на месте трагедии.

Кроме того, его причастность к убийству подтверждена и показаниями свидетелей, а также проведенными опознаниями. 27 марта 2005 года в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону была зверски убита 10-летняя девочка, грудная клетка жертвы была вскрыта.

6 апреля по подозрению в совершении убийства был задержан 25-летний Александр Жуков.

Органами предварительного расследования Жуков обвиняется в совершении убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, а также в совершении действий сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14-летнего возраста.

В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, в том числе и медицинская - идентификационная, так называемая геномная, которые направлены на еще более объективное установление вины Жукова. Предварительное расследование продолжается.