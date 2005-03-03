Москва, 3 марта, 2005, 11:33 — ИА Регнум. «Поведение Совета Федерации по отношению к депутатам регионального законодательного собрания и лично ко мне является оскорбительным», — так прокомментировал ситуацию вокруг неутверждения кандидатуры читинского представителя в Совете Федерации Григория Томчина председатель областной думы Анатолий Романов. По словам спикера, 24 января он лично обсуждал проблему с Сергеем Мироновым, однако не услышал от него никакого вразумительного ответа.

Людмила Путина в молодости

Судьба пока несостоявшегося читинского сенатора Григория Томчина уже в пятый раз будет решаться на заседании Совета Федерации 11 марта. «Если сенаторы вновь нас проигнорируют, я обращусь напрямую к президенту», — заявил на заседании 3 марта Анатолий Романов.

Руководитель фракции КПРФ Александр Швецов поинтересовался, не лучше ли отозвать кандидатуру Томчина и выбрать нового регионального представителя в Совфеде. Однако депутаты приняли решение отправить очередное письмо Сергею Миронову с просьбой ускорить решение вопроса.

Вместе с тем, как сообщает еженедельник «Московский комсомолец», избранному в декабре 2004 года депутатами Читинской облдумы Григорию Томчину так и не суждено стать сенатором. По версии еженедельника, «так называемая группа «питерских чекистов» обеспокоена возрастанием влияния в Совете Федерации Анатолия Чубайса. Григорий Томчин считается его креатурой, посему путь в сенаторы ему, скорее всего, «заказан».

Напомним, что 26 января Совет Федерации забыл рассмотреть кандидатуру Григория Томчина. Такая же ситуация повторилась 9 и 25 февраля. По мнению одного из руководителей Читинского регионального отделения партии ЛДПР Романа Амплеева, избрание депутатами Григория Томчина представителем от области в Совете Федерации было политической ошибкой. «Область должна представлять фигура федерального масштаба. К сожалению, Григорий Томчин таковой не является. Кроме того, он связан с непопулярным в народе «Союзом правых сил». В таких вопросах нужно принимать смелое решение. Наша областная дума тихая и серая, поэтому ожидать от нее чего-то подобного не приходится. Я уже говорил и повторюсь, область в Совете Федерации должна представлять Людмила Путина. Только тогда что-то сдвинется с мертвой точки в нашем забытом всеми Забайкалье», — заявил «РСН-Чита» Роман Амплеев.