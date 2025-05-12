Амстердам, 13 мая, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Нидерланды и Австралия подали запрос в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), потребовав обязать Россию приступить к переговорам по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, сообщается в заявлении МИД Нидерландов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета, рейс MH17

«Нидерланды и Австралия просят Совет ICAO обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам <…> и содействовать этому процессу. Последнее важно для того, чтобы гарантировать, что переговоры будут проводиться добросовестно и в соответствии с конкретными сроками и что они дадут реальные результаты», — сказано на сайте голландского внешнеполитического ведомства.

Совет ICAO выступает с утверждением, что Россия якобы ответственна за крушение воздушного судна и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля 2014 года пассажирский самолёт Boeing 777-200ER, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, потерпел крушение под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Власти Киева сразу же обвинили в авиакатастрофе представителей ополчения ДНР. Однако те в свою очередь заявили, что у них нет средств, чтобы сбить самолёт на такой высоте. Расследование вела международная следственная группа. Известно, что авиалайнер выполнял плановый рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно решению окружного суда Гааги, ЗРК «Бук» якобы был привезен на подконтрольную ДНР территорию из России и был отправлен обратно, когда сбили самолёт. При этом в приговоре отмечалось, что целью запуска ракеты был военный самолёт, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.

17 июня 2024 года в МИД России подчеркнули, что Совет ICAO отказался провести независимое расследование в связи с крушением самолёта Boeing-777 компании Malaysia Airlines, он располагает лишь результатами «псевдорасследования» одной из сторон. Кроме того, по мнению российского ведомства, Совет ICAO не способен работать беспристрастно и не является независимым, представители ряда стран-членов заранее возлагают вину на Россию. В связи с этим российская сторона прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами. В МИД РФ отмечали, что, в отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остаётся приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, а также открыта для соответствующей работы.

Кроме того, старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис сообщал, что Россия предъявила ICAO доказательства своей непричастности к авиакатастрофе. Он отмечал, что Москва не ожидает справедливого решения совета организации из 36 стран, где доминируют западные государства.