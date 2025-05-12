Москва, 12 мая, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Среди российской молодежи резко вырос спрос на плюшевых монстров Лабубу, стоящих до 50 тыс. рублей, а также на их дешевые аналоги. Об этом 12 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

TASS /ZUMA

«Популярный плюшевый обвес покупают за сотни долларов, а спрос на дешевые подделки в России вырос в пять раз», — говорится в публикации.

При этом реплики игрушек можно купить всего за 700 рублей. Монстры похожи на эльфов, у них заостренные уши и зубастая улыбка. Игрушки стали модными аксессуарами, их вешают на одежду или сумочки.

Лабубу выглядят одновременно милыми и жуткими. Игрушку придумал гонконгский художник Кесинг Люнь, переехавший в Нидерланды. Для создания монстра он вдохновлялся героями скандинавской мифологии.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году в России были популярны игрушки «Хагги Вагги», созданные по образу монстра хоррор-игры Poppy Playtime. В декабре Роскачество провело проверки качества изделий и признало их небезопасными для детей.

Было выявлено выделение из игрушек токсичных веществ. Информацию об этом разослали крупным участникам рынка, и плющевых монстров сняли с продажи.