Москва, 12 мая, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова 12 мая поделилась своей скорбью в связи со смертью народной артистки РСФСР Аллы Осипенко, назвав ее мэтром и великой балериной.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова рассказала, что Осипенко была ее педагогом. Балерина с дочерью навещала народную артистку на даче.

«Великая русская Балерина. Нет слов. <> Мэтры уходят из жизни… А на смену никто не приходит», — написала Волочкова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Осипенко умерла 12 мая на 93-м году жизни. Михайловский театр отметил, что ее имя стало символом изящества, красоты и служения искусству.

Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. Сразу после выпуска из хореографического училища она начала выступать в Мариинском театре. С 1954 по 1971 год была примой, играла главные роли в балетах «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и многих других. Потом она работала в ряде других театров.

Осипенко также преподавала хореографию. Михайловский театр стал ее последним местом работы. Кроме того, она снялась в фильмах «Ампир», «Петербургская элегия», «Русский ковчег» и «Зимняя вишня».