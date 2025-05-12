Киев, 12 мая, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обнулил выдвинутый Европейским союзом и Киевом ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Global Look Press/CNP

Отмечается, что Трамп разрушил выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию по «принуждению Путина к миру».

Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фриндрих Мерц и глава правительства Великобритании Кир Стармер 10 мая фактически выдвинули Путину ультиматум с требованием объявить прекращение огня на 30 дней с 12 мая. В случае отказа Москвы они пригрозили ввести жесткие санкции.

На предложение Путина 15 мая начать в Стамбуле переговоры с Украиной без предварительных условий Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер потребовали «сначала перемирия, потом переговоров».

Как отметило издание, очень важную роль играет позиция Трампа.

«Но вчера вечером Трамп наконец-то сказал свое слово, и слово это полностью обнулило выдвинутый Путину ультиматум», — говорится в публикации.

Глава Белого дома призвал Зеленского «немедленно» согласиться на прямые переговоры с Путиным. О необходимости прекращения огня Трамп не упомянул.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин, предлагая провести переговоры в Стамбуле, четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы. Он отметил, что Москва серьезно нацелена на поиск путей, которые позволят добиться долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп 12 мая выразил надежду на то, что Путин и Зеленский приедут 15 мая в Стамбул на переговоры.