Москва, 12 мая, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Нина Гребешкова считала своей лучшей ролью роль жены кинорежиссера Леонида Гайдая. Об этом 12 мая сообщил РЕН ТВ.

ТАСС/ Сергей Фадеичев

«Моя лучшая роль — жена Гайдая», — процитировал телеканал слова вдовы.

Гребешкова также рассказывала, что вспоминала умершего мужа каждый день и скучала по нему, а также удивлялась, как он терпел ее характер. Актриса отмечала, что ей повезло с мужем.

Как передавало ИА Регнум, Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни. Союз кинематографистов сообщил об этом только 12 мая.

Нина Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. Она сыграла около 130 ролей в кинокартинах, в том числе снялась в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Спортлото-82». Она также снялась в эпизодической роли в последнем фильме Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».