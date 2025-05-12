Москва, 12 мая, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Российское руководство работает над тем, чтобы произошло полноценное возвращение отечественных спортсменов в мировой спорт. Об этом 12 мая заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

РИА Новости/Александр Вильф

Он подчеркнул, что отстранение российских спортсменов от международных турниров происходит по политическим мотивам и является дискриминацией. Россию несправедливо лишили флага и гимна на Олимпиаде и на первенствах Европы и мира.

При этом глава Минспорта назвал ошибочным путем сжигание мостов и хлопанье дверью.

«Ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, а Олимпиада, чемпионаты мира и Европы остаются ключевыми спортивными событиями. Именно там выступают лучшие из лучших», — отметил Дегтярёв в интервью «Херсонскому агентству новостей».

Он привел в пример СССР, который стабильно выступал на Олимпиаде, несмотря на холодную войну. По его словам, если Россия откажется от участия в соревнованиях мирового уровня, через одно-два поколения спортсменов уровень подготовки россиян заметно снизится и возвращение на мировую спортивную арену вряд ли будет триумфальным.

«Поэтому, несмотря на все препоны, мы системно работаем над тем, чтобы наши спортсмены могли попадать на турниры любыми путями. Главной нашей целью остается полноценное возвращение в мировой спорт», — заявил Дегтярев.

Он выразил уверенность в том, что членство Олимпийского комитета России будет восстановлено в Международном олимпийской комитете в ближайшей перспективе. И что Россия в 2028 году сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом и гимном. Чиновник напомнил, что грядущим летом россияне поедут на Универсиаду в Германию — впервые за шесть лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Международном союзе биатлонистов накануне, 11 мая, заявили о решении не допускать к международным соревнованиям российских спортсменов, пока не завершится вооруженный конфликт на Украине.

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова в марте рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе на соревнованиях из-за открытки в соцсети с поздравлением с Днем Победы.