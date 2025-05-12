Севастополь, 12 мая, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Гастроли театра имени Е. Б. Вахтангова в Севастополе отменены, так как два из трех спектаклей, которые планировались к показу, были поставлены режиссером Римасом Туминасом, который выступал с антироссийскими заявлениями. Об этом 12 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости/Сергей Пятаков Римас Туминас

«Это — предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что Туминас после начала военной спецоперации на Украине призывал бомбить Москву и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера».

Губернатор пообещал объявить выговоры руководству департамента культуры Севастополя и театра имени А. В. Луначарского. Афиши о спектаклях сняли, деньги за купленные билеты будут возвращены.

Как передавало ИА Регнум, блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в мае 2022 года опубликовали запись телефонного разговора с Туминасом, в котором он согласился поставить на Украине спектакль «Мой друг Бандера». В том же месяце он прекратил работать в театре имени Вахтангова.

Туминас умер в марте 2024 года в возрасте 72 лет. Он в это время находился в больнице в Риме. У режиссера был рак легких.