Алёшки, Херсонская область, 12 мая, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Украинская армия, атаковав беспилотником село Челбурда в Алешкинском городском округе, тут же нанесла второй удар по мирным жителям, спасавшим своих соседей. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

пресс-служба губернатора Херсонской области

«Был прилет дрона. На месте убило двоих. Соседи прибежали, пытались помочь, найти кого-то, потушить пожар. Следом прилетел второй [беспилотник]. Мужик бабушку закрыл. Сам от осколочных на месте погиб. Бабушка еще метров 20-30 прошла домой и тоже погибла от осколочных ранений. Итого — четыре человека», — процитировало Василенко «Херсонское агентство новостей».

Как отметил пресс-секретарь губернатора, ВСУ атаковали Челбурду дронами-камикадзе «Баба-Яга».

Как сообщало ИА Регнум, за сутки в Херсонской области погибли четверо мирных жителей от ударов украинских БПЛА. Еще два человека получили ранения. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, четыре человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ по Челбурде. Один человек был госпитализирован с ранениями. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Голую Пристань.

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