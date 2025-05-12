Москва, 12 мая, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Прорыв трубы с кипятком произошел на улице Павла Андреева в Москве 12 мая. Кадрами происшествия делятся очевидцы в соцсетях.

кадр из видео

На видеозаписи видно, как горячая вода заняла дорогу и часть тротуара. При этом по кипятку передвигаются машины, а люди обходят стороной последствия аварии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964502" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поток горячей воды заливает улицу Павла Андреева в Москве

Над ликвидацией последствий потопа работают сотрудники коммунальных служб.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля фонтан горячей воды залил девятиэтажный дом во Владивостоке после порыва трубы. По словам очевидцев, кипяток попал на балконы вплоть до верхних этажей. Надзорное ведомство взяло на контроль оперативное устранение аварии, ликвидацию последствий и выяснение обстоятельств произошедшего.

17 марта на Полярной улице в Москве также прорвало трубу с кипятком, в результате пострадали шесть человек. Из-за аварии почти километр дороги оказался залит горячей водой с более чем 50 машинами в зоне затопления. От земли поднимался густой пар, а людям приходилось ступать по кипятку.