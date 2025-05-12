Гладков рассказал об аферах белгородцев с автомобилями ради компенсаций
Белгород, 12 мая, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Местным властям в Белгородской области нужно пресекать случаи мошенничества, когда некоторые жители специально оставляют машины на улицах, рассчитывая получить компенсацию в случае атаки украинских дронов или обстрела. Об этом 12 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, он лично слышал от родственников разговоры, что нужно выкатить из гаража машину, которую уже невозможно продать, чтобы получить за нее деньги в случае повреждения при обстреле.
«Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи», — заявил Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона.
Губернатор также рассказал о случае, когда жителей поймали на попытке инсценировать удар по автомобилю, используя найденные обломки дрона. Он предупредил, что это является мошенничеством и попадает под уголовную ответственность.
Как передавало ИА Регнум, Гладков в феврале сообщил, что трое жителей Белгородской области пытались инсценировать атаку дрона на автомобиль. Группу мужчин заметили, когда один из них бросал БПЛА в горящую машину. Губернатор подчеркнул, что не будет замалчивать подобные случаи, и призвал правоохранителей отреагировать на инцидент.
Украинские военные регулярно наносят удары по населенным пунктам Белгородской области. 11 мая от атаки дрона получил тяжелое ранение житель села Богун-Городок. Его доставили в больницу Белгорода.