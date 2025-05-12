Белгород, 12 мая, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Местным властям в Белгородской области нужно пресекать случаи мошенничества, когда некоторые жители специально оставляют машины на улицах, рассчитывая получить компенсацию в случае атаки украинских дронов или обстрела. Об этом 12 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Максим Блинов

По его словам, он лично слышал от родственников разговоры, что нужно выкатить из гаража машину, которую уже невозможно продать, чтобы получить за нее деньги в случае повреждения при обстреле.

«Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи», — заявил Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона.

Губернатор также рассказал о случае, когда жителей поймали на попытке инсценировать удар по автомобилю, используя найденные обломки дрона. Он предупредил, что это является мошенничеством и попадает под уголовную ответственность.

Как передавало ИА Регнум, Гладков в феврале сообщил, что трое жителей Белгородской области пытались инсценировать атаку дрона на автомобиль. Группу мужчин заметили, когда один из них бросал БПЛА в горящую машину. Губернатор подчеркнул, что не будет замалчивать подобные случаи, и призвал правоохранителей отреагировать на инцидент.

Украинские военные регулярно наносят удары по населенным пунктам Белгородской области. 11 мая от атаки дрона получил тяжелое ранение житель села Богун-Городок. Его доставили в больницу Белгорода.