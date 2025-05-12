Москва, 12 мая, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Скончавшаяся советская и российская актриса Нина Гребешкова была естественной связью с великим режиссером Леонидом Гайдаем. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил советский и российский актер, член Гильдии актеров Союза кинематографистов России Николай Аверюшкин в разговоре с ИА Регнум.

ТАСС/ Вадим Тараканов

Вдова режиссера Леонида Гайдая Гребешкова ушла из жизни 10 мая. Заслуженной артистке Российской Федерации было 94 года.

«Это, к сожалению, уходит старая гвардия актеров, старая гвардия режиссеров. Вообще уходят те люди. Естественно, очень и очень жаль», — рассказал актер в беседе с агентством.

Он также добавил, что, помимо прекрасной актрисы, Гребешкова была естественной связью с великим режиссером Леонидом Гайдаем.

«Так что, кроме… Кроме сочувствия всем нам, сказать тут больше нечего», — подытожил Аверюшкин.

Как сообщила ИА Регнум внучка актрисы Ольга Худякова, похороны Гребешковой состоятся в среду, 14 мая. Внучка также уточнила, что церемония прощания будет закрытой.

Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. Она окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактёра (сейчас Мастерская «12» Никиты Михалкова), где прослужила до 1990 года. В 1953 году Нина Павловна вышла замуж за кинорежиссёра Леонида Гайдая, с которым прожила в браке 40 лет.

На счету Гребешковой десятки кинокартин, в которых она приняла участие. В том числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Доживём до понедельника», «Экипаж» и многих других. В 2001 году Нина Павловна была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации за заслуги в области искусства.