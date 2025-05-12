Анкара, 12 мая, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 мая выразил надежду на то, что усилия, потраченные на возможные переговоры России и Украины в Стамбуле, не будут напрасными.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Он рассказал, что недавно поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, а на прошлой неделе — с президентом США Дональдом Трампом. Анкара поддерживает дипломатическое решение конфликта на Украине.

«Мы выразили готовность внести свой вклад в переговоры и сообщили, что будем рады принять их у себя и рассчитываем на их успех», — заявил Эрдоган в обращении к нации.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 мая также заявил, что рассчитывает на положительный исход переговоров в Стамбуле. Кроме того, он надеется, что в них будут участвовать Путин и Зеленский.

Путин 11 мая выступил с инициативой о возобновлении 15 мая переговоров с Украиной, которые были сорваны Киевом в 2022 году в Стамбуле. Российский лидер подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

При этом Зеленский заявил о предварительном условии: он хочет, чтобы Россия выполнила требование о 30-дневном перемирии с 12 мая. Заявление было сделано после многочисленных случаев нарушения украинской стороной мораториев на боевые действия, в том числе пасхального перемирия и перемирия в дни празднования Дня Победы.