Киев, 12 мая, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о разделе доходов при добыче украинских полезных ископаемых. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Верховной рады.

ИА Регнум

«Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность», — говорится в Telegram-канале законодательного органа.

В Раде заявили, что соглашение якобы свидетельствует о доверии Вашингтона к Киеву и будет способствовать экономической устойчивости Украины.

Новость дополняется