Махачкала, 12 мая, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне без цели хищения, незаконном обороте оружия и его хищении.

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