Московская область, 12 мая, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Накануне празднования 80-летия Победы в подмосковном городе Дзержинский разгорелся скандал. Местных жителей возмутило патриотическое граффити на фасаде одного из многоквартирных домов, на котором они увидели солдата ВСУ. Жители города засыпали местную администрацию жалобами и граффити пришлось оперативно закрасить. Однако оказалось, что на стене дома был изображен рисунок, не имеющий к ВСУ никакого отношения. Данное изображение солдата было сгенерированно нейросетью, его часто используют в своих публикациях как российские, так и украинские СМИ. Об этом ИА Регнум рассказал художник и автор скандального мурала Павел Щеклеин.

Соцсети

10 апреля администрация подмосковного Дзержинского выставила тендер на создание трех муралов с патриотическими изображениями на фасадах домов. Начальная стоимость закупки была 3,6 млн рублей, однако нашелся подрядчик, согласившийся выполнить работы за 1,6 млн рублей. Тендер достался компании российского художника Павла Щеклеина, его фирма специализируется на рисовании граффити по всей России. Их работами украшен восстановленный Мариуполь, скейт-парк в Москве, офис Федерации баскетбола Челябинской области и другие объекты и здания.

Павел вместе с командой презентовали сотрудникам администрации эскиз с изображением солдата в военной форме. Администрация эскиз одобрила и художники приступили к работе, начали рисовать мурал на фасаде одного из домов на площади Дмитрия Донского. Когда работа была выполнена, местные жители обратили внимание, что изображенный на стене дома солдат очень похож на изображение бойца ВСУ, часто используемого украинскими СМИ. На этом фоне разгорелся скандал, жители Дзержинского стали жаловаться в администрацию.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с художником, нарисовавшим скандальный мурал. Павел рассказал, что изображение было сгенерировано нейросетью и не имеет отношения ни к ВСУ, ни к реально существующему человеку.

«Изображение, которое мы нарисовали на фасаде дома, сделано искусственным интеллектом. Мы вместе с администрацией выбрали этот рисунок. Но жители стали писать, что это якобы солдат ВСУ. Мы тогда нарисовали флаг России у него на форме, но возмущения не прекращались и было принято решение закрасить рисунок. Хотя мы и не знали, что ВСУ использует это изображение солдата в своей пропаганде» — рассказал ИА Регнум художник Павел Щеклеин.

Важное отметить, что данное изображение солдата используют, как российские, так и украинские СМИ. Павел отметил, что ни его команда, ни в администрации города не знали о том, что это изображение используется на Украине для иллюстрации солдат ВСУ.

«Этот человек не настоящий. Его придумал робот. Мы просто взяли стоковое фото. Мы не хотели оскорбить наших ветеранов» — подчеркнул Павел.

9 мая оскандалившееся изображение пришлось экстренно закрасить. При этом тендер за компанией сохранился, художники продолжат оформление фасадов города. Павел отметил, что из-за случившегося его компания потеряла порядка 600 000 рублей.

«По сути, теперь мы будем рисовать четыре мурала, а не три как договаривались изначально. Рисунок против которого выступили жители, мы закрасили и подготовили фасад для нового граффити на его месте. Что именно будем там рисовать — пока не придумали» — уточнил Павел.

В администрации города Дзержинский на звонки ИА Регнум никто не ответил. Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак так же не стал отвечать на звонки нашей редакции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на блогера Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Судже Курской области.