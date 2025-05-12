Донецк, 12 мая, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Россия была лишена на соревнованиях своего гимна и флага несправедливо. Об этом 12 мая заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

РИА Новости/ Александр Вильф

«Конечно, оценка решения об отстранении наших спортсменов от международных турниров во многих видах спорта однозначная — это происходит по политическим мотивам, это дискриминация. Мы лишены флага и гимна на Олимпиаде и на первенствах Европы и мира несправедливо», — рассказал он в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).

Тем не менее, по словам министра, Россия не станет «сжигать все мосты».

«Ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, а Олимпиада, чемпионаты мира и Европы остаются ключевыми спортивными событиями. Именно там выступают лучшие из лучших», — добавил он.

Дегтярев напомнил, что, несмотря на геополитическую напряженность, СССР активно участвовал в Олимпиадах, а полный отказ от международных турниров постепенно ухудшит подготовку российских атлетов.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям, пока не завершится украинский конфликт. В организации также добавили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Осенью 2024 года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что атлеты из России поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в 2026 году только в том случае, если им дадут выступить под своим гимном и со своим флагом. Позднее в беседе с ИА Регнум она уточнила, что сильным россиянам не дадут выступить даже в нейтральном статусе. Это же касается и тех, кто поддерживает политику своей страны, подчеркнула Вяльбе.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что отношение Международного олимпийского комитета к спортсменам из России является этнической дискриминацией. По его словам, международные соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. Это подтвердил норвежский журналист Томас Харстад, заявив, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме не доставало агрессивных, гордых и бесстрашных российских спортсменов.