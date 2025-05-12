Москва, 12 мая, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Внучка актрисы Ольга Худякова рассказала ИА Регнум, когда пройдут похороны.

кадр из x/ф Бриллиантовая рука (1968)

Заслуженная артистка России и звезда более 80 советских и российских фильмов Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет.

«Мы никому не даём комментариев по поводу смерти бабушки, прошу меня понять. Похороны состоятся в среду, 14 мая, прощание будет закрытым», — объяснила Ольга Худякова.

Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. Она окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактёра (сейчас Мастерская «12» Никиты Михалкова), где прослужила до 1990 года. В 1953 году Нина Павловна вышла замуж за кинорежиссёра Леонида Гайдая, с которым прожила в браке 40 лет.

Гребешкова сыграла в десятках кинокартин, в том числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Доживём до понедельника», «Экипаж» и многих других. В 2001 году за заслуги в области искусства Нина Павловна была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.