Москва, 12 мая, 2025, 19:16 — ИА Регнум. В Общественной палате (ОП) России 12 мая прошли мероприятия, посвященные 15-летию российского национального домена .РФ.

Владислав Шатило/RBC/TASS

Участники встречи обсудили стратегию дальнейшего развития кириллицы в интернете.

Открывая торжественное мероприятие, директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подчеркнул, что Россия была первой среди тех, кто подал заявку на домен, записанный символами национального алфавита.

«За первые несколько месяцев в нем было зарегистрировано «ядерное количество» имен, которое позволило ему занять ведущее место среди всех доменов, записанных символами национальных алфавитов, и сохранить свое лидерство на протяжении 15 лет. Сегодня домен .РФ с 762 тыс. регистраций является абсолютным лидером среди всех мировых IDN-доменов», — отметил Воробьев.

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов вручил благодарности и почетные грамоты за заслуги в развитии связи и информационных технологий, высокий профессионализм и добросовестный труд 25 работникам отрасли — тем, кто стоял у истоков появления домена .РФ и ежедневно работает над развитием российской интернет-инфраструктуры. Он подчеркнул, что значение кириллицы в глобальном интернет-пространстве трудно переоценить.

«Согласно актуальным данным за 2024 год, русский язык занимает шестое место по объему контента в интернете. При этом домен .РФ уверенно лидирует среди всех интернационализированных доменов, опережая даже китайские аналоги. Это подтверждает высокую востребованность кириллического домена как внутри России, так и за ее пределами», — заявил Шойтов.

За прошедшие годы домен .РФ стал настоящим символом русскоязычного интернета и примером для многих стран, заявил заместитель начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов

«762 тыс. доменных имен, тысячи администраторов — все эти цифры говорят о том, насколько успешным оказался проект», — отметил чиновник.

По словам зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, поддержка развития кириллических доменов должна стать стратегической задачей государства.

«Домен .РФ стал важным элементом цифровой дипломатии и продвижения русского языка на глобальном уровне. И мы отмечаем 12 мая как еще один День Победы — День Победы русского языка», — добавил он.

«Появление домена .РФ стало большим вкладом в обеспечение технологического и информационного суверенитета России, а также в развитие гражданского общества Российской Федерации», — заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Как подчеркнули участники обсуждения, в развитии домена .РФ и русскоязычного интернета важнейшую роль играет поддержка государства. Директор АНО «ЦВКС «МСК-IX» Алексей Платонов отметил, что язык является одним из главных способов идентификации и самоидентификации, и сегодня очень важно, чтобы в интернете была русскоязычная область, а государство поддерживало внедрение русского языка в сети.

По словам исполнительного директора РАЭК Екатерины Демкиной, домен .РФ с момента запуска является не только символом русскоязычного сегмента интернета, но и важной платформой для реализации множества идей и проектов, отражающих разнообразие культуры и предпринимательства в России.

«Сегодня важно сохранить это направление и сделать его точкой роста — через новые инициативы и инструменты поддержки кириллических ресурсов. Развитие домена .РФ на протяжении 15 лет — это результат усилий отрасли, государства и экспертного сообщества», — заявила Демкина.

Участники мероприятия по итогам обсуждения подписали меморандум о поддержке русскоязычного сегмента интернета. Он закрепляет обязательства ключевых участников интернет-отрасли по развитию кириллических доменов, прежде всего национального домена .РФ, а также других инструментов адресации на русском языке.

Среди подписантов — представители регистратур российских доменов верхнего уровня, учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ, российских ИТ-компаний, специализирующихся на интернет-безопасности, высших учебных заведений, занимающихся вопросами развития русского языка в цифровой среде, и других организаций, обеспечивающих функционирование российского сегмента интернета.

В ноябре 2009 года начали приниматься заявки на первый этап приоритетной регистрации доменов в российском сегменте. Домены могли получить только владельцы русскоязычных товарных знаков. Многие компании зарегистрировали адреса, совпадающие с их товарными знаками, чтобы в дальнейшем избежать киберсквоттинга.

Второй этап приоритетной регистрации стартовал 12 мая 2010 года. В этот день заработали первые сайты в доменной зоне .РФ — ПРЕЗИДЕНТ.РФ и ПРАВИТЕЛЬСТВО.РФ. Именно поэтому 12 мая принято считать днем рождения зоны.

Для всех желающих домен .РФ стал доступен 11 ноября 2010 года. За первый день открытой регистрации в интернете появилось более 240 тыс. доменов .РФ, а за первый месяц пользователи приобрели около 700 тыс. адресов.