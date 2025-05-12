Донецк, 12 мая, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 32 лет. Об этом сообщили в военном отделе Московского патриархата.

Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

«С глубокой скорбью сообщаем, что 12 мая 2025 года при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник иерей Антоний Савченко. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS», — говорится в публикации Telegram-канала.

В пресс-службе добавили, что Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64 044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального псковского собора. Он духовно наставлял российских бойцов.