Москва, 12 мая, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Пик темпов распространения лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе. Об этом 12 мая предупредило московское управление Роспотребнадзора.

ИА Регнум

«Наибольший эпидемиологический риск ожидается, главным образом, в субъектах Южного федерального округа, Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа, в которых ранее выявлялись больные ЛЗН», — говорится на сайте ведомства.

Специалисты уточнили, что в южных регионах России климат способствует распространению вируса ЛЗН с апреля по октябрь. Чтобы избежать заражения, рекомендуется проводить профилактику.

Для профилактики необходимо ликвидировать места размножения переносчиков инфекции, в том числе несанкционированные свалки, регулярно скашивать сорную траву. Внимание следует уделять устранению протечек в подвалах зданий, резервуарам стоячей воды на дачах, канавам и другим неиспользуемых емкостям. Для обработки потенциальных мест размножения комаров следует привлекать лицензированных дезинфекторов.

Не менее важной составляющей профилактики является индивидуальная защита от комариных укусов. Рекомендуется оборудовать окна и двери жилых и общественных помещений противомоскитными сетками, а также использовать современные фумигаторы и другие средства защиты от насекомых.

В августе 2024 года Роспотребнадзор сообщил, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила выявили в 22 регионах страны. Показатель заболеваемости составил 0,08 на 100 тыс., превысив среднемноголетний уровень на 13%. Первые симптомы при заболевании ЛЗН — повышенная температура тела, общая слабость, также болят голова, глаза, мышцы, поясница и суставы.

Научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с ИА Регнум рассказал, что вакцины от лихорадки Западного Нила нет. Болезнь может протекать в тяжелой форме, но такие случае редки. Она также отметила важность защиты от укусов комаров.